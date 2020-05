Torna a casa dopo 24 giorni: la gioia di medici e infermieri

Enza Palma, 45 anni, operatrice socio-sanitaria in un ospedale della Asl Napoli 2 Nord: positiva al Coronavirus, ha trascorso 24 giorni al Loreto Mare e ieri mattina è stata dimessa. «Quella stanza al terzo piano del reparto di medicina Covid è stata la mia casa per più di tre settimane. Ringrazio tutti gli operatori», dice adesso Enza dalla sua casa in provincia di Napoli. Luciana Tavone, caposala del piano Covid di degenza del Loreto Mare, esprime la propria felicità: «Assistere i pazienti Covid è un’esperienza unica, ma prestare cure sanitarie ad una collega è come curare se stessi. Essere infermieri oggi è una continua sfida ma partecipare alla dimissione di una di esse è un emozione indescrivibile che vogliamo condividere per infondere coraggio a chi sta ancora lottando contro questo nemico invisibile. Siamo una grande squadra tre piani ma un solo cuore».fonte Il Roma