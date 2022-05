Torino – Napoli: parla Spalletti “il futuro è il prossimo allenamento”

Le dichiarazioni dell’allenatore Luciano Spalletti al termine dello scontro con il Torino.

Il post match a DAZN

“Abbiamo fatto un bel recupero palla. Mi fa piacere sottolineare la tripla pressione di Insigne. Bravi a riconquistare palla e poi Fabian ha la mazza da golf quando calcia in porta! Riesce a piazzarla, a volte sembra che le gambe vanno più piano. Ma è avanti col pensiero e la testa”

La delicata questione scudetto

Scudetto l’anno prossimo? Da qui al prossimo c’è da finire questo e farsi trovare pronti. Ieri non ho parlato per dar merito al mio staff che fa molto lavoro sul campo e fuori dal campo. Attraverso il loro valore vuol dire andare in campo oggi e scaldarli e rendere queste 3 partite speciali, coinvolgere tutti e far sentire importanti tutti. Se lo si fa capire a tutti diventa più facile. Non penso a vincere il prossimo campionato, ma dobbiamo pensare a questo finale. Abbiamo raggiunto un grandissimo obiettivo quest’anno, grandissimo. Con la fatica fatta tutto l’anno. La gente lo sa. Poi se ne parlerà con calma quando ce ne sarà il tempo“.

Due parole sul capitano

“Lui si è preso la responsabilità di tirare il rigore, per la difficoltà che gli dà questo momento qui. Lui la deve vivere serenamente. Ha fatto una scelta da accettare. Per noi non è facile perché perdiamo un giocatore del suo livello. Ma ha già dimostrato tutto il suo valore di calciatore e di uomo, può girare sempre a testa alta”.

