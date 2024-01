Torino Napoli 3-0: pioggia incessante sul Napoli

“Nessun uomo è un’isola” ha scritto John Donne.

Nessun uomo è uguale ad un altro. Nessuna questione lo è ed il solo pensiero che “uno valga uno” è la più becera delle presunzioni.

Paragonare un anno ad un altro, un percorso ad un altro, un rapporto, un sentimento, una amicizia ad un altra, è per non essere volgari, una enorme sciocchezza.

Napoli 5.0 in frantumi e successivamente, violentemente imploso.

Disordine da squadra da bassifondi della classifica.

Rivolgete le considerazioni a chi desiderate. Trovate voi il protagonista, l’antagonista e la scena più opportuna.

Torino-Napoli è la radiografia di una mediocre presunzione.

Il “guaio” più serio è che questo Napoli non è un qualcosa di vecchio, marcio e finito. Il guaio serio è che questa “realtà” si è seriamente ammalata e si è pensato di curarla con pezze fresche e pillole di bicarbonato.

La cura è stata più errata ed irrispettosa della malattia.

Presunzione allo stato puro.

Con infinita leggerezza, infinita incompetenza, “qualcuno” è stato chiamato a ruoli inadeguati.

Nomi? Responsabili? Capri espiatori?

Vittime di una tempesta?

Ognuno ha le sue idee.

Restano i fatti.

Torino padrone del campo dal primo istante. In 11 ed anche in 10.

Juric annienta uno spento Mazzarri. Evidentissima confusione nella gestione tecnica, fisica e mentale. I cambi ancor peggio.

Mazzocchi per Zielinski, è a nostro parere incomprensibile.

Quel che fa poi Mazzocchi in 4 minuti è un macabro show.

Simeone entra soltanto per “costrizione”. Prestazione impalpabile. Non si salva nessuno fatta eccezione per Gollini che nulla può sui gol.

Nessuno, davvero nessuno dimostra lontanamente di capire cosa sta accadendo.

Si procede verso il vuoto con rassegnazione.

A Napoli piove a dirotto.

Mazzarri sia onesto con se stesso.

Pedagogista dello Sport

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati