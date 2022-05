Torino-Napoli 0-1: Le Pagelle, Ospina una garanzia, KK il solito muro azzurro, Insigne bocciato!

!OSPINA: 6, 5

Attento su un insidioso colpo di testa di Belotti al 4′ minuto del Primo Tempo e salva il Napoli dal possibile vantaggio granata, Prova Buona

DI LORENZO: 6

Luci ed ombre del terzino Nazionale, diciamo che abbiamo visto di meglio, anche se la recente inattivita’ incide…prova sufficente

MARIO RUI: 6,5

Il Portoghese si limita al compitino, non spinge ma non corre rischi di alcun genere sul suo lato. Prova piu’ che sufficente.

RRHAMANI: 6

Sicuramente attento, ma nulla da segnalare se non l’inattivita’ vista la poca presenza in attacco dei granata

KOULIBALY: 6

Sul colpo di testa di Belotti se lo perde, perche ‘ si guarda la palla e non il “Gallo“, per il resto, prova anche ad impostare, un leone in gabbia…prova sufficente

ANGUISSA:5,5

Un prova in colore per il centrocampista camerunense, buona in fase difensiva, poc incisovo in interdizione pe rripartire…distratto e forse stanco…poco piu’ che mediocre la sua prova

FABIAN RUIZ: 5,5

Sembra la brutta copia di una controfigura Fuori copione, davvero impalpabile la sua presenza, lo salva l’assist regalato da Brekalo. 77′ Lobotka sv

LOZANO: 6,5

Il Piu’ vivo nei prim9i venti minuti degli azzurri, poi come gli altri si e’ incartato ed e sparito dal gioco, comunque venti minuti di un buon Lozano al 71′ Politano sv

INSIGNE: 5

Corre a vuoto, non incide su nessuna azione d’attacco, e spreca un colpo di testa che poteva essere tramutato in rete se fosse stato piu’ convinto… e poi il rigore fa il resto! siamo quasi ai saluti 77′ Elmas sv

MERTENS: 6

Parte con tanta voglia, sfiora il gol su punizione, procura il rigore su assist di Osimhen, sempre presente il Ciro di Mergellina 71′ Zielinsky sv

OSIMHEN: 5,5

Primo tempo non pervenuto e non sempre per sue colpe, nella ripresa crea l’assist per il rigore di Mertens, Corre tanto…ed esce stremato per crampi…da rivedere 93′ Petagna sv

SPALLETTI: 4, 5

Se non fosse stato per il regalo di Brekalo, sarebbe stato 0-0 con il tecnico che non ha capito nulla in partita, imbracato totalmente da Juric…Caro Spalletti c’e’ da meditare e migliorare!

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati