Torino-Mazzarri, è finita: Longo in arrivo

Non è ancora ufficiale, ma la società granata ha scelto: in arrivo l’ex tecnico della Primavera, che deve prima liberarsi dal Frosinone.E quanto si lkegge in questo articolo pubblicato su Il Corriere dello Sport.it Manca l’ufficialità, ma sembra ormai questione di poche ore l’esonero di Walter Mazzarri. In cima alla lista dei pretendenti alla panchina del Torino c’è Moreno Longo, che pare abbia vinto la concorrenza di Gianni De Biasi nelle preferenze di Urbano Cairo. L’ex tecnico della Primavera granata, con cui ha vinto uno scudetto e una Supercoppa di categoria, si sta liberando dal contratto che ancora lo legava al Frosinone; poi sarà libero di iniziare la sua nuova avventura al Toro, di cui è stato anche giocatore.Già dopo la partita persa contro il Lecce, il dg del Torino Antonio Comi aveva lasciato intendere come le riflessioni fossero in corso: “Non è il momento di parlare, ma dobbiamo solo riflettere e riflettere molto. La partita di questa sera è stata inaccettabile, con un atteggiamento dei ragazzi che non era quello che ci aspettavamo. Faremo la necessaria riflessione e poi vedremo. Faremo una riflessione globale, che ovvio coinvolgerà anche l’allenatore. Ripeto la partita di questa sera è stata inaccettabile, e abbiamo il dovere di analizzarle e valutarle con attenzione“. E il dg rimarca principalmente l’atteggiamento passivo dimostrato dai suoi: “Vedere una squadra così rassegnata è stata la cosa più brutta. Diventa difficile parlare dopo una prestazione del genere, adesso dobbiamo rientrare e poi ci confronteremo. Comunque è già la seconda sfida in pochi giorni che la squadra non reagisce“.