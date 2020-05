Torino, il positivo al Covid-19 è un italiano: resterà a casa in quarantena

C’è un positivo al Covid 19 nel Torino. La società, nel rispetto della privacy, per il momento non ne ha rivelato il nome. Il giocatore era asintomatico ed è quindi in buone condizioni di salute. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che dovrebbe trattarsi di un italiano, è di sicuro un componente della prima squadra. Il ragazzo è stato subito spedito a casa dove osserverà il periodo di quarantena previsto dai protocolli sanitari di questa epidemia