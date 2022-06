Tommaso Starace annuncia un probabile addio di Mertens su Instagram

Ad aggiungere pepe alla vicenda Mertens, ci ha pensato un post criptico dello storico magazziniere partenopeo Tommy Starace, trait d’union vivente tra il Napoli di Maradona e dei grandi trionfi e quello attuale. Una story su Instagram che sembra preludere a un addio. Due le foto in successione. Prima un’immagine intitolata “Follia”, con la didascalia di un autore sconosciuto: “Chi vuole avere ragione cerca sempre di avere l’ultima parola. Chi ha davvero ragione ha smesso di parlare da un pezzo”. Poi un selfie dello stesso Starace con Mertens, pubblicato qualche settimana prima in occasione della nascita del piccolo Ciro Romeo.



In molti contro “Ciro” Mertens…

In tanti hanno condiviso un senso di vuoto in questo post di Tommaso Starace , magaziniere storico del Napoli, ed i tanti tweet ne sono la testimonianza che non so accetta che Dries Mertens possa andar via da Napoli…“Devo dire la verità, questo post criptico mi allarma molto”, ammette Salvatore M. in un gruppo di tifosi azzurri su Facebook. “Non è così criptico. Tra i due contendenti c’è uno che straparla (De Laurentiis) e l’altro che tace perché non ne ha bisogno: ha il nostro sostegno, talvolta silenzioso altre molto molto rumoroso”, scrive Salvatore P. “A me sembra proprio un addio quello di Starace“, azzarda Francesco. “Nulla è per sempre, anche questa storia prima o dopo finirà, ma con un altra maglia in Italia no, non può essere”, twitta Salvo..

