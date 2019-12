Tokyo2020: Malagò,doppio portabandiera idea su cui ragionare

E se ci fosse un doppio portabandiera a Tokyo 2020?Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it “L’idea del doppio portabandiera non è in assoluto sbagliata. Bisogna ragionarci. Se dal 1890 è successo una sola volta con il Canada a Pyeongchang un motivo ci sarà. Vale però la pena di farci una riflessione. Non mi sento di dire che sia in assoluto un’idea vincente, ma non è neanche sbagliata. Vediamo con molta calma”. E’ l’opinione del presidente del Coni, Giovanni Malagò, sul Pink Carpet dei Gazzetta Awards – sull’ipotesi di avere due portabandiera per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020.