Tiribocchi: “Con il Real il Napoli meritava di più”

Simone Tiribocchi, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, condotta da Dario Sarnataro, in onda su Radio Marte:

“Napoli-Real, più rimpianti o sfortuna? Il Napoli meritava molto di più, rimane però la prestazione. Ieri mi è piaciuto Garcia: ha preparato bene la partita, non concedendo profondità al Real. Dopo il gol subito da Vinicius, il Napoli è sceso bene nel secondo tempo, cosa non scontata perché avrebbe potuto pagare pegno dal punto di vista psicologico. Il cambio Zielinski-Raspadori mi è piaciuto perché ha dato alla squadra il messaggio di provare a vincerla, senza chiudersi e senza accontentarsi del pareggio.

Secondo gol subito dal Napoli, sarebbe stato opportuno spendere un fallo tattico? In quella circostanza, non mi è piaciuto Anguissa, così come Ostigard è stato troppo timido. Il fallo tattico ci può stare, puoi spendere un’ammonizione. Anguissa in quella occasione doveva intervenire diversamente e fermare il giocatore in qualche modo. Il Napoli , complessivamente, non ha mancato di coraggio, piuttosto ha avuto molto rispetto: nel secondo tempo invece è stato difensivamente più coraggioso senza scivolare nell’errore di intimidirsi di fronte a calciatori che un colpo poi te lo cacciano sempre”.

