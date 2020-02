Tifosi napoli furiosi: con quei 2 non funziona niente

La squadra di Gattuso perde 3-2 in casa contro un Lecce cinico: sul banco degli imputati l’arbitro Giua e le decisioni del tecnico partenopeo.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Virgilio.it

Il Napoli non è uscito dalla crisi. La sconfitta casalinga della squadra di Gattuso contro il Lecce rimanda gli azzurri al purgatorio da dove erano sembrati riemergere dopo tre successi consecutivi. Sul banco degli imputati ci finisce l’arbitro Giua che decide di non affidarsi al Var per un fallo da rigore ai danni di Milik, e anche Gattuso che secondo parte della tifoseria sbaglia troppe scelte.

Le scelte di Gattuso

Il tecnico partenopeo era stato elogiato per la sua capacità di ricompattare la squadra ma l’entusiasmo iniziale sembra essersi già esaurito, e il Napoli si arrende in casa contro una squadra in lotta per la zona salvezza. A pesare è soprattutto la decisione di non schierare Meret ma Ospina. “Sconfitta meritata, secondo tempo da horror, disorganizzazione totale, zero gioco. Gattuso non riesce a dare niente di niente facendo scelte scellerate”, e ancora “A Gattuso consiglio di ripartire con lama gavetta, magari una piccola società serie senza pressioni. Deve avere l’umiltà di farlo altrimenti rischia di bruciarsi la carriera”.

Var sconosciuto

Sui social il dibattito verte anche sulle decisioni arbitrali e in particolare sullo strano utilizzo del Var fatto dall’arbitro Giua in occasione del fallo ai danni di Milik. L’attaccante polacco cade accentuando la caduta, e il direttore di gara non ha dubbi: ammonizione per simulazione. Le immagini però rivelano altro. E i tifosi non la prendono bene: “Nelle decisioni più assurde prese dagli arbitri italiani in era Var, questa di Giua su Milik guadagna facile facile la Top 5”. E i commenti sull’episodio sono tanti: “Il rigore non dato più scandaloso di questa serie A. Milik addirittura ammonito per simulazione”.

Il valzer dei portieri

Ai tifosi del Napoli non è neanche andata giù la decisione di Gattuso di mandare in campo Ospina al posto di Meret. La prova del portiere colombiano non è sembrata all’altezza, anche se probabilmente è l’ultimo dei colpevoli: “Se questi tre gol li avesse presi Meret, sarebbe pronta la gogna in piazza Dante”. Ma anche “Credo che oggi sia definitivamente finita l’alternanza Meret-Ospina. Per me folla sin da principio”.

Il debutto

Prima da titolare in chiaro scuro per Matteo Politano, la sua prova non è esaltante anche se ha la giustificazione di mancare da molto tempo dai campi di calcio. Tra i tifosi c’è chi lo applaude e chi invece giudica insufficiente la sua prestazione: “A me Politano è piaciuto…oggi male Milik e la difesa, Ospina, poi” e chi critica la scelta di Gattuso di sostituirlo: “Gattuso fammi capire una cosa, togli Politano che salta l’uomo e ti tieni Insigne che non salta manco il marciapiede”. Ma c’è anche chi critica pesantemente: “Nel secondo tempo non siamo scesi una volta a destra dove c’è quel mezzo giocatore di Politano”.