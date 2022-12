Ti sia lieve la terra Edson.

Edson Arantes do Nascimento, per tutti Pele’. O Rei, la perla nera.

Ha salutato questo mondo la più grande icona calcistica di ogni tempo. Nato a San Paolo nel lontano 1940, ieri, poco dopo le 20 italiane, è stato dato l’annuncio della sua partenza.

Non userò il termine morte tantomeno fine. Le icone non finiscono, partono per altre vite ed altre dimensioni.

Scrivere di Pele’, è scrivere di una Testimonianza.

Gli uomini nelle pagine di storia non hanno tempo.

Sono espressioni temporali differenti. Appartengono al Tutto che non ha parti. Qualcosa di mistico.

Ragazzino prodigio ai mondiali in Svezia, nel 1970 trampolino in elevazione nel colpo di testa nel 4-1 contro l’Italia.

Non parlerò del calciatore. Lo riterrei fuori luogo. Preferisco, dargli un volto umano.

Pochi dati sono però essenziali.

Santos, New York Cosmos, mr. 1281 gol in 1363 gare. Unico calciatore a vincere per 3 volte il campionato mondiale 1958, 1962 e 1970.

Una serie infinita di immagini sono negli occhi di milioni e milioni di bambini di ogni parte del mondo. Bambini che oggi sono nonni, cresciuti con la fantasia della pantera che dribblava tutti.

3 giorni di lutto ha proclamato il Brasile ed il presidente Lula.

O Rei sarà celebrato come si conviene a chi il mondo lo ha davvero cambiato.

Tanti hanno provato ma lui questo mondo lo ha indirizzato.



Esempio.

In una celebre dichiarazione, Pele’, lo dice apertamente.

“Il più grande successo della mia vita non sono state le medaglie e le coppe ma sapere di avere aiutato tanti ragazzi di strada che guardandomi, hanno capito che lottando si può arrivare ovunque perché nulla è impossibile se lo vuoi davvero”.

O Rei, la Perla nera, Educatore, Ministro dello Sport e della Cultura di strada, Rivoluzionario e degno Uomo della Storia.

Affido il mio ultimo ricordo alla celebre rovesciata in Fuga per la vittoria. Film del 1981 in cui recita anche Sylvester Stallone ed un grande Michael Caine.

Una frase “Vai Fernandez è tua” e poi il Genio.

Ti sia lieve la terra Edson.

Sei stato su questa terra degno di un dio.

