Tgr3:”Trovati brandelli di vestiti.Sono del piccolo Joele?”

Il Tg3 nazionale riporta le ultime notizie sul piccolo Joele scomparso dopo l’incidente avvenuto nel messinese in cui è morta la mamma: ” Stamattina un ex carabiniere volontario ha ascoltato l’appello del padre del piccolo Joele e a Caronia nel messinese ha notato dei brandelli di vestiti e parte di un corpo. Si presuppone che siano del piccolo Joele. Adesso il tutto è a vaglio dei magistrati! Non è tutto confermato, si attende il procuratore. Il tutto è stato ritrovato vicino all’autostrada Messina-Palermo,si attendono sviluppi”