Testa, grinta e gambe, ma pure gol e assist… L’Inter si gode il suo Barella

L’infortunio e’ dimenticato Conte va pazzo per lui e lui risponde dando il meglio in qualunque posizione. Ieri ha sfornato anche una palla d’oro per il primo gol di Lukaku.Se ne racconta in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Marco Tardelli l’ha benedetto, dicendo di rivedersi in lui. E vuoi ben vedere: Nicolò Barella è il cavallo che arriva in fondo, che non ti tradisce neppure quando il mare è agitato e la nave comincia a imbarcare un po’ d’acqua. Dove lo metti sta. Dove lo metti, lui risolve problemi. L’Udinese è l’ultima conferma, l’infortunio chi lo ricorda più? Un po’ regista, un altro po’ mezzala, al gol in Coppa Italia ieri ha aggiunto il pallone per Lukaku che ha stappato la partita e liberato l’Inter dall’incubo pareggite. Un giorno, in un’intervista, Nicolò raccontò alla Gazzetta, di non riconoscere se stesso in campo, di essere insopportabile. Ma disse pure che con la Juve sarebbe stato un duello ad armi pari e che l’Inter si era messa in testa di colmare il gap. Lo presero quasi per presuntuoso. Quattro mesi dopo, la storia è proprio quella che aveva delineato lui.Marco Tardelli l’ha benedetto, dicendo di rivedersi in lui. Conte per lui stravede. E lo sta cambiando. A inizio stagione disse: “Nicolò è un interno, non può giocare davanti alla difesa come Brozovic o Sensi”. Era inizio settembre. Barella è cresciuto anche qui. A Udine ha giocato proprio davanti alla difesa: a lui toccava il compito di primo regista, oltre che di guardiano dietro le spalle di Eriksen. E l’ha fatto bene, guidando i suoi compagni oltre la tempesta, oltre quelle schegge impazzite di Fofana e De Paul. Ha un problema con i cartellini gialli, certo: con quello di Udine siamo a quota sette, in media non finisce due partite senza un’ammonizione portata a casa. Del resto, lui stesso s’è definito insopportabile. Ma i guai, in fondo, sono più per gli avversari. Dal mercato non è arrivato Vidal, Conte avrebbe voluto il cileno proprio per non caricare di un peso eccessivo la stagione di Barella. Nicolò è unico per caratteristiche nella rosa nerazzurra, non ha un alter ego. E ora è pronto a prendersi anche questa responsabilità. La prossima sfida è già sul piatto. Il tecnico gli chiede più gol, di provare di più la conclusione, di essere maggiormente presente in fase realizzativa. Tempo al tempo, con la solita determinazione. Intanto, nelle ultime due partite sono arrivati un gol e un assist. Antonio Conte direbbe così: Nicolò ha fatto un altro step.