Terzo portiere Napoli: tante voci una sola verità

Dalle ultime notizie, in ottica calciomercato, pubblicate dai maggiori quotidiani sportivi, si è vociferato che la scelta del terzo portiere del Napoli si basava su una vera e propria partita a scacchi.

Due i “duellanti” per il posto nel Napoli, stando alle pubblicazioni del quotidiano “Il Roma” , sembravano essere: Davide Marfella e Nikita Contini.

Da un lato Marfella, classe ’99, già ricopre il ruolo di terzo portiere. Il tecnico Luciano Spalletti gli ha voluto dare un opportunità, quella di esordire in Serie A contro lo Spezia nell’ultima di campionato.

Una gioia incontenibile per il ragazzo di Pozzuoli, che parata dopo parata, sta iniziando la sua ascesa in nel mondo del calcio.

Dall’altro lato vi è Nikita Contini, classe ’96, ha dato prova e dimostrazione di essere un portiere con la P maiuscola. La sua stagione in SerieB è stata notevolmente apprezzata anche dai Dirigenti Sportivi della Serie A.

Infatti con le sue parate è riuscito a salvare il suo Vicenza anche contro squadre in testa alla classifica. Prestazioni da bomber che hanno gli hanno permesso di essere considerato un idolo.

Questi erano i nomi che riecheggiavano per la terza posizione nella SSC Napoli.

Tuttavia, se Marfella ha la volontà di rimanere nel Napoli, situazione contraria lo è per Contini. L’ucraino infatti è gestito dal procuratore Vincenzo Pisacane.

Nome non sconosciuto per il Napoli, si perché Pisacane è il procuratore di Lorenzo Insigne. Elemento da non sottovalutare perché i rapporti tra ADL e Pisacane, dopo la vicenda Insigne, non sono dei migliori.

Inoltre va tenuto conto che Contini, avendo dimostrato di essere un portiere incisivo nelle partite, difficilmente si accontenterebbe di un terzo posto in squadra.

La notizia dell’ultima ora

Sebbene siano usciti questi nomi, una notizia dell’ultima ora ha stravolto la realtà conosciuta. Il nome che è appena uscito è quello di Hubert David Idasiak.

Classe 2022 portiere titolare della prima squadra della Primavera del Napoli. Ancora non si conoscono i termini contrattuali. Ma quasi certamente affiancherà Meret e forse Sirigu, nella prossima stagione 2022-2023.

