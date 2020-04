Terremoto nel Napoletano, epicentro a Pozzuoli

Tre scosse di terremoto si sono registrate nella notte a Pozzuoli, nell’hinterland napoletano.. La prima alle 4.16 di magnitudo 2.0 e la successiva di 1.6 avvertita alle ore 4.26. L’Istituto nazionale di vulcanologia, Ingv, la scossa di terremoto ha avuto una profondità di soli 5 km: per questo è stata avvertita chiaramente dalla popolazione. La terza è stata avvertita alle 4.59 di magnitudo 3.1. Evento che è stato avvertito indistintamente anche in tutta l’area a nord di Napoli. Come dimostrano le numerose segnalazioni arrivate da Marano, Giugliano, Licola, Qualiano e Villaricca. Non si registrano danni a cose o persone. L’epicentro a Pozzuoli nei pressi della Solfatara. Anche alcuni quartier di Napoli hanno avvertito il sisma: da Agnano, Pianura, Fuorigrotta, Bagnoli: area ovest della città. Social “attivi”, pronti a segnale l’evento tellurico, durante la notte.