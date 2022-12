Terremoto Juventus. Capitolo 3: la Plusvalenza

Dopo aver tentato di spiegare o meglio semplificare i concetti di Aggiotaggio e falso in bilancio, è il momento del terzo elemento che ci occorre per aver un quadro più completo.

Un tentativo di comprensione della indagine Juventus – Procura di Torino.

Plusvalenza.

Ma cosa è la plusvalenza?

Sinteticamente è la differenza di valore di un bene in due differenti momenti. Acquisto e Vendita. Compro una macchina a 10 mila euro, sono capace a rivenderla a 13 mila. 3 mila è la mia plusvalenza. Nulla di più semplice, nulla di più gratificante per un manager in gamba ed una azienda illuminata.

Il guadagno. Nulla di più onesto se appunto è fatto senza macchinazioni o illeciti.

Ed allora la Juventus di cosa è accusata?

L’operazione che ha preso il nome di “Prisma” mira ad intercettare quelle operazioni che vengono definite “gonfiate”.

Finte, modificate, inquinate.

Finte perché nel caso del calcio non si parla di guadagni in soldi ma in valori di mercato. Nello specifico calciatori di secondo o terzo profilo che improvvisamente acquisiscono un valore enorme. Lunga è la lista di calciatori acquistati o venduti a cifre astronomiche senza un concreto motivo tecnico.

Riserve vendute come top player e finiti nel dimenticatoio in pochi anni.

Aggiotaggio, falso in bilancio e plusvalenza.

Reati gravi che inquinano, distruggono il gioco, il mercato e le aziende.

Zucchero nel motore della Lega calcio.

