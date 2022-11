Terno secco sulla ruota di Napoli: 38 – 8- 72

La classifica fotografa un momento.

Un istante all’interno di un cammino infinito.

38 punti. Primi.

Gli 8 punti di vantaggio sulla seconda devono essere tenuti in considerazione ma allo stesso tempo lo sono i 72 che mancano.

Serve equilibrio.

Serve la consapevolezza che hanno i box di formula uno.

Ingegneri a monitorare ogni giro, ogni cambiamento della pista, dell’auto e delle condizioni ambientali.

Dopo Udine saremo alla prima curva del circuito.

La sosta mondiale per riguardare ogni dettaglio.

Una riflessione su quanto fatto.

Serve equilibrio e studio.

Contatto costante con il pilota e con le sue sensazioni sul giro.

Pur in un contesto cosi perfetto, nulla dice quanto il piede e l’occhio del pilota.

Lo sta facendo bene Spalletti, mixando complimenti ed ammonimenti.

La crescita della squadra sta educando la tifoseria. Il Napoletano sta imparando l’arte del vivere il momento senza eccessiva proiezione al futuro.

Hic et nunc.

Qui ed adesso.

Godere di questo momento tenendo la barra del timone ben salda.

Alla prima curva, la macchina, è risultata affidabile, pronta e performante.

Siamo alla prima curva, teniamolo a mente e curiamo il box, le gomme, i meccanici e gli ingegneri.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati