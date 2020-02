Tegola Barcellona, Dembelè sarà operato martedì

Il francese volerà in Finalndia. Incerti tempi recupero.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Dembélé sarà operato martedì prossimo, 11 febbraio, per la rottura del tendine prossimale del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore francese si recherà in Finlandia per sottoporsi a un intervento chirurgico. Lo ha reso noto il Barcellona. Dopo l’operazione saranno quantificati i tempi per il recupero del giocatore. Se i tempi per il recupero dovessero superare i cinque mesi il club blaugrana chiederà alla federazione una deroga per operare sul mercato per un rinforzo.

Lo stop del francese complica non poco del Barcellona che ora, con anche Suarez infortunato, in attacco può contare solo su Messi, Griezmann e Ansu Fati. (