Tebas boccia l’idea di ADL

Javier Tebas, presidente della Liga spagnola, ha parlato al Festival dello Sport 2020:

«Ci siamo allargati finanche a Mongolia e Groenlandia, è un fatto simbolico non solo certo economico perché i ricavi da lì sono minimi, ma insomma da giugno la Liga si vede ovunque nel mondo.Prossimo obiettivo: vogliamo battere la Premier.Abbiamo sedi della Liga ovunque nel mondo, centinaia di persone che lavorano con noi, è importante essere presenti nei Paesi più popolati e ricchi per far promozione, per cercare di espanderci, per trovare sponsor locali che ci facciano crescere a livello economico.In 7 anni abbiamo moltiplicato i valori della Liga: a livello interno i proventi da diritti tv sono cresciuti da 236 milioni euro,quando arrivai io nel 2013, fino a quasi 800, quelli internazionali sono lievitati da 550 a quasi 1200 mln. Abbiamo 35-40 milioni di abitanti, non abbiamo tutto il pubblico della Gran Bretagna, quasi 70 milioni di persone, questo conta per i diritti TV interni.E poi per esempio dobbiamo lavorare ancora sui mercati stranieri, come l’Asia, dove stiamo crescendo ma c’è ancora tanto da fare rispetto alla Premier.Cristiano Ronaldo è andato via due anni fa ma non ce ne siamo accorti dal punto di vista economico.Messi? Spero che resti sempre nella Liga, non so se come uomo gli convenga andarsene, certo dal lato professionale potrebbe guadagnare anche di più, ma per come si trova bene a Barcellona…Noi comunque da sempre ci stiamo preparando all’uscita dei nostri migliori talenti, al ricambio generazionale, è già successo con Neymar e con Cristiano.Abbiamo contratti firmati già per i prossimi 4 anni e nessuno si è lamentato se Ney o Ronaldo se ne sono andati, non hanno chiesto soldi indietro.Anzi, siamo cresciuti nella vendita dei diritti perché ci son altri fattori che contano, oltre ai nomi dei giocatori.Abbiamo una tale stabilità che continuiamo tranquilli sulla nostra strada.La A ha enormi margini di crescita perché sono convinto che siano meglio i campionati nazionali che la Superchampions. Il sentimento di un torneo nazionale è unico, gare come Real- Atletico o Real-Siviglia hanno molti più telespettatori in Spagna che match di Champions come Dortmund- Juve ed è cosi pure in Premier o in Serie A.La Superchampions non è la panacea di tutti i mali, sono i campionati nazionali a restare i più seguiti e quelli su cui bisogna lavorare di più.Credeteci anche voi italiani».