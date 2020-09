Teatro, Diana: si alza il sipario. In cartellone 9 spettacoli

di Danila Liguori

Al via la nuova stagione teatrale 2020-2021 per il “Diana”. Lo storico teatro vomerese, ha infatti oggi presentato i prossimi spettacoli in programmazione. Dopo la brusca interruzione dovuta all’emergenza Covid-19, si è finalmente pronti a ripartire. “Le luci si sono spente sul più bello e gli applausi del nostro affezionato pubblico si sono interrotti prima del gran finale di stagione. Una stagione teatrale, che come sempre, poneva il Teatro Diana fra i primi teatri in Italia come numero di spettatori presentando spettacoli di straordinario successo”. Si ricomincia da i quattro spettacoli annullati causa emergenza sanitaria: Gigi e Ross con “Andy e Norman”, storia di amicizia fra due uomini raccontata in maniera ironica e divertente dalla straordinaria penna di Neil Simon per la regia di Alessandro Benvenuti; “Soliti ignoti “ con Vinicio Marchioni e Giuseppe Zeno per la regia di Vinicio Marchioni, che narra le gesta maldestre ed esilaranti di un gruppo di ladri improvvisati, (che sostituirà lo spettacolo “Bella Figura” di Yasmina Reza con Anna Foglietta e Poalo Calabresi che non sarà ripreso per la prossima stagione). E ancora l’ attesissimo concerto/spettacolo di Massimo Ranieri “ Oggi è un altro giorno e Sogno e son desto”, con il suo stile raffinato e popolare che lo rende assolutamente unico, e un annunciato ritorno al Teatro Diana, dopo lo straordinario successo in tutta Italia della commedia “Così parlo Bellavista”, adattamento teatrale di Alessandro Siani e Geppy Gleijeses, che sarà affiancato da Marisa Laurito e Benedetto Casillo. Pronti inoltre cinque nuovi spettacoli : “Mine Vaganti” di Ferzan Ozpetek, uno degli spettacoli più attesi di questa stagione teatrale tratto dal famoso successo cinematografico del regista turco che ne ha curato sia l’adattamento che la regia teatrale. Ferzan Ozpetek firma quindi la sua prima regia teatrale: “Come trasporto i sentimenti, i momenti malinconici, le risate sul palcoscenico? Questa è stata la prima domanda che mi sono posto, e che mi ha portato un po’ di ansia, quando ha cominciato a prendere corpo l’ipotesi di teatralizzare Mine vaganti. A teatro non ci si dovrebbe mai annoiare. Sono partito da questo per evitare che lo spettacolo fosse lento. Ho optato per un ritmo continuo, che non si ferma, anche durante il cambio delle scene”. Poi Alessandro Siani in “ Extra felicità Tour ” con i suoi esilaranti monologhi ci rallegrerà per le festività natalizie . E ancora: Vincenzo Salemme in “Napoletano? E famme ‘na pizza”, uno spettacolo che nasce dal suo recentissimo libro uscito con lo stesso titolo agli inizi di marzo. Titolo, che parte dall’ironico presupposto che ogni buon napoletano deve saper fare le pizze, deve saper cantare, deve essere sempre allegro, amare il caffè bollente in tazza rovente, ogni napoletano che si rispetti deve essere devoto a San Gennaro, tifare Napoli, amare il ragù di mamma’… e via così . E ancora Maurizio Casagrande in “Gomblotto”, un’idea divertente, ancora in fase di elaborazione, che parte da tutte quelle teorie complottistiche ascoltate che abbiamo ascoltato soprattutto in questo periodo, e infine “ Musicanti”, una commedia musicale scritta da Alessandra Della Guardia e Urbano Lione. L’immenso patrimonio musicale di Pino Daniele fa da sfondo ad una storia d’amore originale, dando vita ad un’opera teatrale coinvolgente ed emozionante. La Stagione Concertistica gode della sinergia tra il Teatro Diana e l’associazione “Il Maggio della Musica”. Presentata dunque per la sezione autunnale della 23esima stagione concertistica 2020 con la direzione artistica di Michele Campanella, cinque​ recital pianistici con interpreti affermati e giovani talenti tutti i giovedì dall’8 ottobre al 4 novembre (mercoledì) alle ore 19 nella sala di via Luca Giordano a Napoli. Una collaborazione nata per offrire una nuova occasione alla città di Napoli e al quartiere Vomero per tornare a godere la bellezza della musica classica dal vivo dopo un periodo di chiusure e di difficoltà, nella consapevolezza di una rinascita che deve iniziare soprattutto all’insegna della cultura. Sempre presente la sezione Libri, gli incontri con la cultura del sabato mattina ad ingresso gratuito, a partire da sabato 3 ottobre. Il Teatro Diana per la scuola invece, propone “@Romeo e @Giulietta”, che è il titolo scelto per lo spettacolo in scena nella nuova stagione 2020-2021 in cui si racconta la storia d’amore a distanza tra due ragazzi al tempo del Covid-19.