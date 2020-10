Teatro, Di Martino (Tram): “Aperti nonostante drastica riduzione posti”

TEATRO TRAM, DA DOMANI TORNA “PRIMO SANGUE”: SECONDA SETTIMANA DI PROGRAMMAZIONE CON UNA STORIA DI SPORT, FAMIGLIA E SFIDE IRRISOLTE.

Coraggiosa ripresa del Teatro Tram di Napoli: la scorsa settimana l’avvio della stagione 2020/2021 con lo spettacolo “Primo Sangue”, che torna in scena per la seconda settimana a partire da domani, giovedì 22, a domenica 25 ottobre (sabato doppio spettacolo ore 19 e ore 21) nella sala di via Port’Alba. Non si ferma il Tram e prosegue con la sua quinta stagione a capienza ridotta per rispondere alle misure di contenimento del contagio da Covid-19.

Domani torna così in scena “PRIMO SANGUE”, testo e regia del direttore artistico Mirko Di Martino che vedrà Orazio Cerino e Errico Liguori interpretare due fratelli impegnati in una sfida di scherma, sport e vita, all’interno del teatro trasformato in una sala d’arme e con il pubblico disposto lungo i due lati della pedana.

Trenta spettatori a sera – circa la metà della capienza tradizionale del teatro Tram – potranno calarsi in questa storia di famiglia e di sfide irrisolte (da risolvere). “Abbiamo scelto di tenere aperto il TRAM nonostante la drastica riduzione dei posti – racconta Mirko Di Martino -. Il nostro teatro è una casa per le tante persone che lo frequentano. Stiamo provando a resistere, ma non è sostenibile andare in scena a queste condizioni. Purtroppo, le istituzioni sono assenti, ma ci resta il calore della nostra comunità”.