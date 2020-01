Teatro Bellini di Napoli: sede centrale della II edizione del Festival delle “Lezioni di Storia”.

A Napoli dal 27 febbraio al 1 marzo ospiti eccezionali provenienti da tutta Europa si confronteranno nelle varie sedi del festival: al Teatro Bellini sede principale e al Museo MANN, al Museo MADRE, al Conservatorio a Majella, all’Accademia di Belle Arti e al Liceo Vittorio Emanuele II, prestigiosi partner nella realizzazione di questa iniziativa.

Quarantanove appuntamenti,quattordici eventi collaterali,alcuni tra i più storici italiani e stranieri confluiranno nell’iniziativa de le: “Lezioni di Storia” che da oltre dieci anni,registra il tutto esaurito nei grandi teatri italiani al punto di divenire un vero e proprio Festival.

Tema di questa seconda edizione: ‘Noi e loro’. Nel corso della storia le persone si sono definite per appartenenza a un gruppo: una famiglia, una città, una nazione ma anche una chiesa, un partito politico, la tifoseria di una squadra di calcio. Questa identità collettiva si è costruita quasi sempre per differenza o contrapposizione con un altro gruppo: come dire, siamo ‘noi’ perché non siamo ‘loro’. Ma quanto degli ‘altri’ è invece entrato, senza che ce ne accorgessimo, a definire la nostra identità? Comprendere le ragioni e i modi in cui l’umanità fin dalle sue origini si è costituita e divisa in ‘noi’ e ‘loro’ consente forse di immaginare un ‘noi’ universale e un mondo meno frammentato e conflittuale senza quei muri fisici e culturali che dividono i tanti ‘noi’.Tale argomento sarà sviluppato nelle forme più diverse attraversando letteratura, arte, cinema, fumetti e musica. Per aiutare il pubblico ad orientarsi e scegliere tra lezioni, dialoghi, performance teatrali, incontri in libreria, anche quest’anno il festival è stato suddiviso in una serie di percorsi tematici, come In questione, in cui si tratteranno le tematiche del nostro tempo attraverso la lente della storia; Il tempo della musica, per raccontare la storia partendo da Beethoven arrivando al Blues; Il Mondo a Napoli, per illustrare la fortissima identità multiculturale della città.

Sul palco, nelle sale, nelle aule magne, nelle librerie di Napoli, si alterneranno i più autorevoli storici italiani e stranieri. Andrea Giardina e Ivano Dionigi parleranno del rapporto dei greci e dei romani con i ‘barbari’, ponendosi la questione di quanto i nostri antichi antenati fossero accoglienti o razzisti.

Eva Cantarella ed Elisabetta Vezzosi tratteranno dei conflitti tra donne e uomini, sul lavoro e in famiglia, e delle lotte per ottenere pari diritti sociali e politici; Simona Colarizi parlerà dei rapporti tra generazioni dalla prima guerra mondiale al ‘68;Alessandro Barbero, attraverso Dante ci dirà del conflitto tra guelfi e ghibellini mentre Alessandra Tarquini si chiederà cosa ha voluto dire nella storia essere di destra e di sinistra e se questa distinzione abbia ancora senso oggi;Paolo Naso parlerà dell’identità religiosa nel rapporto tra cattolici e seguaci di altre confessioni nel corso del Novecento. Ma la costruzione dell’identità può avvenire anche nell’alimentazione: Massimo Montanari spiegherà come si ritrovi un affascinante intreccio tra diverse culture nella storia degli spaghetti al pomodoro. Quanto dunque gli ‘altri’ contribuiscono a definire il ‘noi’ ce lo racconterà Francesco Remotti.

Gianni Mura e Beppe Smorto ci parleranno di tribù sportive e di come a volte la propria identità si possa trovare nella maglietta di una squadra. Al centro del racconto ci saranno grandi e piccoli avvenimenti storici, dalla distruzione di Pompei sotto la lava del Vesuvio raccontata da Massimo Osanna al viaggio di una galea veneziana fino a Istanbul raccontato da Alessandro Marzo Magno o alla odissea dei neri nell’America schiavista raccontato da Alessandro Portelli. Tanti e diversi saranno i protagonisti di queste lezioni napoletane, come i navigatori italiani raccontati da uno dei più grandi storici europei, David Abulafia, ai patrioti risorgimentali di cui parlerà Elena Bacchin, da Cavour e Giolitti e De Gasperi descritti da Marco Meriggi, al rapporto tra Hitler e Mussolini nella trattazione di Christian Goeschel.

A Napoli non poteva mancare una lezione sulla visione della storia di Totò di cui ci parlerà Emilio Gentile e il racconto di John Foot sulla passione dei napoletani per Maradona, perfino quando nei mondiali del ‘90 giocò contro l’Italia proprio a Napoli. Verranno raccontati personaggi reali ma anche immaginari che hanno alimentato la fantasia di molte generazioni creando lo stereotipo dei buoni e dei cattivi, dai tre porcellini fino a Joker, come ci racconterà Alberto Mario Banti.

Si dedicherà un’attenzione speciale a Napoli, città di lunga e straordinaria storia, che verrà esplorata attraverso lo sguardo degli stranieri, nella letteratura come nel cinema, da Goethe a Stendhal, da Billy Wilder a Fassbinder ricostruiti da Matteo Palumbo, Antonella Di Nocera e Bruno Roberti. Saranno trattati alcuni temi che attraversano tutta la storia come nella lezione di Luciano Canfora sul cosmopolitismo e in quella di Alessandro Vanoli e Amedeo Feniello sugli italiani e i loro nemici. Altri temi saranno invece legati a precisi momenti storici, come nella lezione di Mascilli Migliorini su Hernán Cortés o in quella di Silvia Ronchey sulla storica bizantina Anna Comnena. Si parlerà di arte e politica nell’intervento di Aldo Trione sulla pittura da Picasso a Banksy; di musica in quello di Giovanni Bietti su Beethoven e la musica folkloristica europea. Altamente musicale sarà la lezione-spettacolo a cura di Pasquale Scialò sulle canzoni napoletane nei cafè-chantant. Vanessa Roghi ricostruirà le differenze tra il modo di fare storia in Italia e Inghilterra attraverso la polemica tra De Felice e Mack Smith.

Grandi questioni di attualità saranno ricostruite in chiave storica: Maurizio Viroli lo farà su nazionalismo e patriottismo, Giovanni Vecchi su ricchezza e povertà. Si parlerà anche dei problemi del Mezzogiorno: Carmine Pinto racconterà una storia di brigantaggio e Gabriella Gribaudi una di camorra. Si parlerà di Europa nella lezione di Domenico Conte sul rapporto tra Croce e Thomas Mann. E si parlerà di Africa nell’intervento di Olindo De Napoli sul colonialismo italiano. Altra tematica quella delle guerre antiche – in particolare Gennaro Carillo si occuperà della guerra tra greci e persiani – e di guerre contemporanee, come nella lezione di Luigia Caglioti sui ‘nemici interni’. Laura Pepe racconterà l’umanità degli dèi greci e Sergio Brancato i superpoteri dei personaggi dei fumetti contemporanei. Due i dialoghi a più voci “Chi fa l’agenda della storia?” con Alessandro Barbero, Antonio Carioti, Giovanni Carletti, Simonetta Fiori e Titti Marrone e “L’insegnamento della storia del Novecento” con Gennaro Carillo, Paolo Frascani, Alessandro Laterza, Maria Teresa Sarpi ed Elisabetta Vezzosi.

Questi sono solo alcuni degli incontri previsti nei quattro giorni del Festival, a cui si aggiungono appuntamenti collaterali, visite guidate ed eventi di musica e spettacolo, ad ingresso gratuito e fino ad esurimento posti.

Il Festival è progettato e ideato da Editori Laterza con la Regione Campani,grazie alla consolidata amicizia di Vincenzo De Luca e Giuseppe La Terza. Organizzato dall’Associazione “A voce alta”, in collaborazione con Scabec che ne cura anche promozione e comunicazione, con la partnership di MANN, Madre · museo d’arte contemporanea Donnaregina – Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, Accademia di Belle Arti, Conservatorio San Pietro a Majella e Liceo Vittorio Emanuele II,nuova istituzione che si è aggiunge quest’anno e che il 28 febbraio presenterà il lavoro svolto.Un arricchimento che nasce dall’esigenza di percorrere un cammino storico, affrontando un sistema di ideologie divergenti.Un excursus storico per comprendere le ragioni e i modi in cui l’umanità sin dalle origini,si è costituita e divisa nelle differenti etnie e culture,non ancora integrate perchè divise dal muro invalicabile del razzismo.

Imma Amato