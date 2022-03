Tartaro: “Osimhen può togliere la maschera, è guarito..”

Ai microfoni di Ilsognonelcuore nella giornata odierna è intervenuto il Prof Gianpaolo Tartaro, il quale operò Victor Osimhen dopo l’infortunio riscontrato nel match contro l’Inter lo scorso Novembre.

Ecco le parole del dottore:

Victor è guarito? Può togliere la maschera protettiva?

Per me, è guarito. In tempistiche anche miracolose, oserei dire. L’ho sentito prima che partisse con la nazionale, mi ha detto che, nonostante sia consapevole di essere guarito, di voler continuare a portare la mascherina. Sia io che il dottor Canonico siamo d’accordo, dunque ora tocca al ragazzo decidere quando toglierla.

Per il ragazzo è una questione di prevenzione o scaramanzia?

Per il suo modo di giocare, essendo uno estremamente generoso e che non si tira mai indietro, per me è un bene che continui ad indossarla. Una reazione psicologica del genere è comune in pazienti che hanno subito un infortunio grave come il suo. Ora non so se sia più un aspetto psicologico o di scaramanzia, sta di fatto che non ha alcuna intenzione di toglierla. Magari avranno influito anche i gol pesanti che ha fatto indossando la protezione.

