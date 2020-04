Tarro:” CV19 diverso da Ebola, quindi no vaccini”

Un’opinione decisamente controcorrente sul coronavirus, ma che arriva da una fonte autorevolissima. Si tratta di Giulio Tarro, esperto virologo, siciliano ma napoletano d’adozione, che proprio in Campania ha lavorato per anni e con risultati eccezionali specialmente per quanto riguarda l’epidemia di colera e il virus respiratorio sinciziale. L’81enne medico in pensione, a differenza di tanti altri colleghi, è convinto di una cosa: «Il coronavirus è diverso da ebola, un vaccino potrebbe essere del tutto inutile».