Tardelli stronca Insigne, il fratello: Vedevi Uomini e Donne?

Marco Tardelli nn da alibi a Lorenzo Insigne…e quanto si legge in questo articolo pubblicato su Virgilio.it

Non è chiaro a tutti neanche se abbia giocato bene o male, perché la prova di Lorenzo Insigne è stata giudicata in maniera assai diversa da tutti – addetti ai lavori e tifosi – ma a prescindere dai 90′ in campo, con tanto di traversa su punizione, è stata una serata davvero dura per il capitano del Napoli, durante e dopo la partita persa con l’Inter.

LA POLEMICA – Ad accendere la miccia è Marco Tardelli. L’ex centrocampista della Juve, campione del mondo nell’82, ha criticato l’atteggiamento del giocatore in occasione del gol di Milik.

L’ACCUSA – Alla Domenica Sportiva, nelle vesti di opinionista, Tardelli ha detto: “Ma avete visto cosa ha fatto Insigne subito dopo il gol dell’1-2 di Milik? Subito dopo il gol che poteva aprire la rimonta non ha esultato, nè è andato vicino ai compagni. Camminava da solo sconsolato, è una cosa molto strana”.

LA REPLICA – A rispondergli non è stato il giocatore, ma uno dei fratelli di Lorenzo, Marco, attraverso una stories pubblicata su Instagram: “Signor Tardelli, sul gol di Milik quando Lorenzo è corso per prendere la palla dalle mani di Handanovic, cosa stavi guardando? Uomini e Donne?”.

SILENZIO – La serata surreale di Insigne era iniziata nel pre-partita, su Rai2. Durante 90esimo minuto il giocatore stava presentando il big-match in collegamento dal San Paolo quando è stato interrotto dall’ufficio stampa del Napoli: “Ma è diretta? Non si può fare, non può parlare”. E Insigne è stato zittito.

IRONIA – Immediato il commento ironico di Enrico Varriale da studio: “Lo facciamo con tutte le squadre sempre, evidentemente il Napoli ha dei problemi nell’applicazione dei regolamenti”.

LE REAZIONI – Furiosi anche per questo, oltre che per il ko con l’Inter, i tifosi azzurri che si sono sfogati sui social: “Pure Varriale ci piglia per il c…”., oppure: “Dilettanti allo sbaraglio” e ancora: “Che figuraccia”. Tanti altri commenti invece sono riservati alla prova del giocatore, salvato da alcuni ma bocciato dalla maggioranza: “Quando te ne vai?”.