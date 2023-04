Tanguy Ndombele. “La sera dei miracoli”

Nessuno toglierà a Spalletti la palma di miglior allenatore della, serie A 2022/23. Nessuno potrà togliergli la storia che sta riportando a Napoli. Numero uno, poche chiacchiere. I risultati, i dati, i successi parlano chiaramente. Piaccia o no, Luciano vincera’ il terzo scudetto della storia del Napoli ed il resto è chiacchierare.

Inganniamo il pomeriggio e l’attesa di Napoli – Milan rileggendo le formazioni iniziali e soffermandoci su un nome. Tanguy Ndombele’.

8 partite in questa Champions, 1 gol, 1 assist, 22% da titolare e 38% di minuti giocati.

Nella partita più importante della storia del Napoli, il francese che molto difficilmente sarà riscattato (25 milioni), di proprietà del Tottenham, folle di una spesa allucinante, parte titolare. Anguissa non c’è. Tocca a Tanguy.

Ad inizio campionato Spalletti lo aveva quasi “bocciato”.

“Gioca soltanto con lo sguardo in avanti” aveva detto Luciano in una vecchia conferenza. In effetti Ndombele’ per questo Napoli, è stato fino ad ora un tappa buchi di forza e corsa. Minuti pochi, palloni lo stesso. A campionato quasi ultimato, conosciamo poco o nulla del francese.

Nessuno toglierà la palma di “senatore a vita” a Spalletti ma qualche piccola defezione anche i vincitori la conservano.

Gestire meglio le riserve di lusso? Dare più spazio a chi poteva tornare utile? A Ndombele, proprio per il suo ruolo chiave e critico, uno spazio maggiore?

Tardi per scoprirlo. Stasera il motto per Luciano, Napoli e Tanguy è “all in, ora o mai più”.

