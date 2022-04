Tabù Atalanta: Il Napoli alla rincorsa della sua rivincita

“Affrontare l’Atalanta è come andare dal dentista, si soffre sempre” dichiarò Guardiola in merito alla sua squadra.

Effettivamente sono tre anni e mezzo che il Napoli, oggi allenato da Spalletti, non riesce a battere la squadra di Bergamo.

L’ultima vittoria degli azzurri contro i neroazzurri risale al 3 dicembre 2018 , anno in cui il Napoli era allenato da Sarri. La squadra di ADL, grazie alla tecnica di Milik riuscì a segnare il goal della vittoria all”86′

Quali sono le caratteristiche che rendono difficili le partite con l’Atalanta?

E’ necessario sottolineare che non solo il Napoli ha difficoltà nell’affrontare la squadra bergamasca, la loro tecnica permette loro di mettere in difficoltà anche squadre di livello superiore alla Serie A, come il Liverpool e il PSG, ad esempio.

Di certo, la squadra di Gasperini con la costruzione del gioco dal basso permette ai difensori di servire uno dei centrocampisti i quali arretrano verso l’area di rigore avversaria. Gli esterni attaccano spesso la profondità, dialogando e cercando lo sguardo dei centrocampisti affinché possano creare uno schema che renda semplice il gioco della punta.

Il Napoli invece ha un gioco improntato più sul palleggio, con uno schema fisso, 4-2-3-1, ormai marchio di fabbrica dell’allenatore di Certaldo.

L’unica nota dolente del Napoli contro l’Atalanta la paga sotto il profilo della fisicità.

Nessuna emergenza: Il Napoli alla rincorsa della sua rivincita

Nonostante le assenze più o meno pesanti, il Napoli è alla rincorsa della sua rivincita con l’Atalanta.

L’obbiettivo di Spalletti è quello di agire in maniera più offensiva, utilizzando il fisico, contro la squadra di Gasperini, il quale nel girone d’andata si complimentò con l’allenatore di Certaldo per l’ottima prestazione degli azzurri.

L’obbiettivo domenica deve essere totalizzare i punti per la classifica.

