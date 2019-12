++ Supercoppa:Bonucci,Lazio bene ma noi obiettivo massimo ++

Leo Bonucci e pronto per la agara di Supercoppa contro la Lazio,se ne parla in questo articolo publicato su Ansa.it “Dettagli ed episodi fanno la differenza. Abbiamo avuto occasioni per chiuderla, non l’abbiamo fatto e gli episodi ci sono girati contro”. Leonardo Bonucci analizza così l’unica sconfitta sinora subita dalla Juventus contro la Lazio, a cui domani contenderà la Supercoppa. “Siamo consapevoli di trovare una squadra in grande forma psicofisica – dice – ma arriviamo da un trend positivo di prestazioni e risultati. Questo deve farci ben sperare, l’obiettivo è quello di arrivare al massimo, e servirà una Juve perfetta per arrivare al risultato. A Ryad, dove domani si gioca la Supercoppa Italia, “c’è molto entusiasmo”. Parola di Leonardo Bonucci, che ricorda “l’accoglienza dell’anno scorso dopo la vittoria contro il Milan”. “In questi mesi ho anche avuto modo di parlare con Giovinco – aggiunge – e mi ha detto che il popolo saudita è affezionato al calcio. Speriamo domani di dare una gioia ai nostri tifosi juventini”.