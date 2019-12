Supercoppa: Sarri, Juve ha le motivazioni giuste

Maurizio Sarri,ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre gara di Supercoppa Italiana contro la Lazio,,raccolte in questo articolo di Ansa.it “Questa finale la sento normalmente, la scorsa stagione ne ho fatte tre. E’ un trofeo in palio, una gara importante, a cui teniamo particolarmente. Abbiamo motivazioni. E poi ultimamente in allenamento e partita mi sto divertendo. E se lo faccio, è perché la squadra gioca o tenta di giocare il calcio che ho proposto”. Così Maurizio Sarri da Ryad, alla vigilia della sfida per la Supercoppa Italiana contro la Lazio. “Se mi sto divertendo è per la sensazione di avere difetti ma di poterli risolvere – aggiunge l’allenatore della Juve -. Giochiamo con continuità, abbiamo difetti ma abbiamo perso una sola gara. Il modulo (con Dybala-Higuain-Ronaldo n.d.r.)? E’ dispendioso per diversi ruoli, magari nel finale siamo meno lucidi per mantenere le distanze tra i giocatori”.”Questa è una gara secca, una finale, e la Lazio può essere ancora più pericolosa”. Da Ryad, Maurizio Sarri conosce bene le difficoltà che la Juventus dovrà affrontare per provare a vincere la Supercoppa. La squadra di Inzaghi “è forte tecnicamente e fisicamente – sostiene il tecnico bianconero – ha uno dei centrocampi più forti d’Italia e e attaccante (Immobile, ndr) da 17 gol in 16 partite. E’ una partita difficile. Il campionato? Quello è un’altra storia. Non credo che la partita di domani possa incidere per i prossimi cinque mesi”.