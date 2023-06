“…Sul o’pallon ten e po’ nun ten nient cchiu’…” Napoli Campione

Tutto tranne il Pallone.

Questa è festa di Popolo.

Il popolo si muove solo per far Rivoluzione.

Fame, guerra o Sentimento.

Si piange soltanto per 3 forze che muovono il mondo.

La festa di Domenica 4 Giugno le ha tutte.

Tutte le parole che vi vengono in mente tranne “pallone”.

È la Domenica più domenica degli ultimi 33 anni. Domenica come la intendono i Napoletani.

Piena.

Intensa.

Viva.

Come solo i Napoletani possono inventare.

Questa Città, questa Gente, volente o nolente, resta qualcosa di Diverso.

Unico nel suo genere e dizionario.

Unica Città al mondo che con una festa di Sport, può attrarre turisti da ogni parte del mondo.

Curiosi.

“Sul o’pallon ten e po’ nun ten nient cchiu’..”

Adagio caro a Napoli ed al suo Re.

Curiosi da ogni parte del mondo. Il piccolo mondo antico.

Uno scorcio di mondo che, ostinatamente, si oppone al progresso ad ogni costo.

Chiedo perdono per il mio romanticismo ostinato. Chiedo perdono per il mio ossessivo spirito educativo.

Guardate questa Gente, queste vie, queste piazze e ve ne farete una ragione.

Napoli è differente.

Napoli 5.0

Napoli, campione d’Italia 2023.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati