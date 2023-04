Striscione ‘Acqua&Sapone’, il titolare del negozio: “Grazie tifosi Milan, incassi decuplicati!”

E’ divenuto virale lo striscione (dal significato troglodita) dei tifosi del Milan contro quelli napoletani in cui si faceva riferimento a ‘Via Raffaele Stasi 46’, ossia il posto in cui a Napoli sorge il negozio ‘Acqua&Sapone’, tema di un vergognoso coro contro i napoletani.

Un modo per eludere i controlli e non essere neanche sanzionati per discriminazioni territoriali.

Striscione Acqua&Sapone

Il proprietario del negozio Acqua&Sapone sito a Napoli in via Raffaele Stasi 40/46 ha risposto al clamoroso striscione dei tifosi del Milan che hanno ironizzato su un vecchio coro degli anni 80 che invitava i napoletani a lavarsi, appunto, con acqua e sapone.

Su Facebook però è diventata a sua volta virale anche la risposta ironica del titolare del punto vendita:

“Ciao. Sono il titolare del negozio “Acqua&Sapone” di via Stasi 46 a Napoli. Vorrei ringraziare pubblicamente i tifosi del Milan: da stamattina gli incassi sono decuplicati. Ho un altro punto vendita in via Posillipo 24, sempre a Napoli: possiamo fare qualcosa per la gara di ritorno?”.

