Storico Liverpool: batte anche il West Ham e si porta a +19 sul City. Ma Guardiola è in finale di League Cup

La sqyuadra di Klopp in gol con Salah e Chamberlain, ha battuto tutte e 19 le avversarie di Premier. In coppa Matic spaventa Pep, ma lo United non riesce a ribaltare l’1-3 dell’andata.Se ne parla in questo articolo pubblicatosu Gazzetta.it Il Liverpool è inarrestabile: batte anche il West Ham nel recupero della 18a giornata, conquista la 23a vittoria su 24 incontri e mette altri punti tra sé e il Manchester City, secondo in classifica. Guardiola, nel frattempo, si consola conquistando la finale di League Cup.Ha resistito poco più di mezz’ora il West Ham contro i dominatori della Premier League. Il Liverpool vince ancora e si porta a +19 sul Manchester City (Pep Guardiola non è mai stato così lontano dal primo posto in carriera). Tra l’altro, per la prima volta nella sua storia nella massima serie, i Reds hanno battuto tutte e 19 le formazioni del campionato affrontate in questa stagione. Un fallo di Diop su Origi in piena area ha spaccato la partita al 35′ p.t. (rigore trasformato da Salah). In avvio di ripresa (al 7′) è arrivato il raddoppio di Chamberlain. Il West Ham, comunque, non è stato passivo e nella ripresa ha avuto un paio di ottime occasioni per accorciare. Forte del 3-1 dell’andata a Old Trafford, il City va in finale di League Cup anche perdendo, ma il gol di Matic al 35′ del primo tempo ha lasciato apertissimo il derby (e la qualificazione) fino alla fine. Nel momento cruciale del match, al 76′, lo United è rimasto in 10 per la doppia ammonizione dello stesso Matic. Guardiola in finale sfiderà l’Aston Villa, che martedì ha eliminato il Leicester.