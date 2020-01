Stampa Gb: anche City e United su Lautaro Martinez

Inter occhio alla premier…City e United su Lautaro!Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Ci sarebbero anche i due Manchester, City e United sulle tracce di Lautaro Martinez. E’ l’indiscrezione lanciata oggi dal britannico ‘Sun’ secondo cui il 22enne argentino dell’Inter, protagonista finora di una stagione super, oltre a essere uno dei principali obiettivi del Barça per la prossima estate, in prospettiva per sostituire il 33enne Luis Suarez, è finito anche nel mirino dei due top club di Manchester, soprattutto dello United che dopo aver venduto Lukaku l’estate scorsa proprio all’Inter cerca ora un attaccante di livello da affiancare a Rashford, Martial e Greenwood. Lautaro Martínez è arrivato all’Inter nel 2018 proveniente dal Racing Club per 25 milioni ed ha una clausola di 111 milioni.