SSCNapoli: siamo uomini o caporali…

La Rivoluzione mascherata da attesa? Che sia questa l’idea aziendale di Aurelio De Laurentis?

Piuttosto che agire sfottendo e rinnovando attendere le naturali scadenze per ” liberarsi”?

Sembra lo sviluppo di un matrimonio che sia un elementare contratto



Riflessione e Mistero. Mille i tuffi onirici a cui ci affidiamo pur di darci qualche risposta.

Portare a “dolce” scadenza, inducendo a speranze di rinnovo, per evitare scontri?



Potrebbe essere una strategia da Aurelio. Potremmo aspettarcelo, dobbiamo essere onesti e sinceri.

Della serie non ti metto alla porta ma ti accompagno all’uscita.

In guerra ed in amore tutto è concesso diceva quello che ne capiva di strategia.

Mertens ha già assaporato il gusto dello zerbino, presto, se tanto mi da tanto toccherà a

Koulibaly, Fabian e chissà ancora chi.



Conta quel che conta il nostro pensiero resta che a Dimaro ci saranno più atleti che uomini.

Non è una sottigliezza.



Siamo proprio convinti che l’uomo Koulibaly e l’uomo Fabian, siano lo stesso atleta?

Chi viene prima l’uomo o l’atleta?



E le prestazioni sono o non sono legate alle condizioni dell’uomo?

Chi vi scrive non ha dubbi.



Così come non può esistere una madre senza una Donna, non può esistere un’atleta che non sia un uomo sereno e convinto di sé.

Caro Aurelio è la somma che fa il totale diceva un certo Principe di Bisanzio.

