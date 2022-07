SSC Napoli il Re è nudo

Cosa è la Critica?

Un’arte.

La nobile arte affidata a coloro che hanno sviluppato uno spirito di valutazione onesta e ponderata di un’esibizione.

Il calcio, per fortuna, non è matematica. Non è una scienza esatta.

Per nostra fortuna appartiene alle arti ludiche come il cinema ed il teatro e lo spettatore pagante la “sempre” ragione.

Sempre ragione purché resti nel recinto delle sue competenze.

Al tifoso è assolutamente consentito esprimere piacere ma anche dissenso. Il tifoso ha il diritto di godere ma ancor più di contestare. È un principio sano e democratico.

Rumors trentini dicono di un presidente ostaggio di se stesso e della sua politica aziendale. Nessuno si senta in dover di dar colpe alla piazza ed alla tifoseria.

Il tifoso ha dimostrato sempre serietà e pazienza anche quando, mettendo da parte il pallone, ha dovuto ingoiare epiteti poco edificanti per l’identità e l’appartenenza.

Da Dimaro arrivano notizie di un armatore messo agli “arresti” nella stanza del comandante. Sembra un film di pirati e galeoni spagnoli.

De Laurentis affranto nel suo silenzio e marcato ad uomo dal suo stesso pubblico.

È un classico e purtroppo ricorda tristemente spettacoli del passato.

Un uomo solo al comando è sempre un uomo fragile. La corrente presto o tardi inverte la rotto.

Meglio il governo dei più che il comando di un singolo.

Ricordi di studi costituzionali.

Il pubblico napoletano è corretto. Esigente, competente e corretto.

Vincere non è per forza di cose primeggiare.

Il pubblico però merita rispetto. Chiarezza e rispetto. Soltanto in questo modo si procede a braccetto e si naviga serenamente.

L’invito ai tifosi è di restare corretti. Seri. Puliti. Napoletani.

Al presidente di dar risposte chiare che la Città merita.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati