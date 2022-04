SSC Napoli: il futuro? Gaetano e Zerbin

Il futuro è giovane, soprattutto quello della società sportiva Napoli, la quale sta cambiando la sua visuale puntando ai più piccoli.

Non solo Zanoli

Infatti come riportato dal quotidiano “Il Roma” Zanoli è stato il precursore della “svolta giovanile” del Napoli.

E’ stato in grado di dare prova e dimostrazione che anche i giovani possono essere competitivi, tanto da non far sentire la mancanza di Di Lorenzo nello scontro contro l’Atalanta.

Ed è stata forse questa la chiave di volta dell’ottica del Napoli, tanto da iniziare ad analizzare un altro giovane possibile futuro campione: Gianluca Gaetano

Gianluca Gaetano la “riscoperta” azzurra

Classe 1999 il ragazzo si sta mostrando con le sue doti nella serie B. Il giovane infatti attualmente gioca nella Cremonese riuscendo a collezionare numerose eccellenti prestazioni e goal. L’ultimo contro l’Alessandria che ha permesso la vittoria.

Insomma una riscoperta quella del Napoli, visto che l’attaccante in passato già aveva avuto un’esperienza nel Napoli che però non aveva soddisfatto le aspettative.

Insomma promozione alla Serie A per Gaetano sarebbe la realizzazione del sogno nel cassetto, così come per il Napoli in quanto è da Lorenzo Insigne che non vi sono ragazzi napoletani o del Napoli a crescere con la società.

Un altro del Napoli: Alessio Zerbin

Alessio Zerbin di proprietà del Napoli, sta dando grandi soddisfazioni in Serie B con il Frosinone. Su di lui gli occhi puntati di Giuntoli, il quale tiene molto al giovane, tanto che voci di corridoio vociferano l’indiscrezione del suo ritorno nella città campana affinché durante il ritiro estivo, possa essere valutato anche da Luciano Spalletti.

Insomma il Napoli è riuscito a comprendere l’importanza dei giovani da integrare alla rosa azzurra, così che le nuove leve possano essere allenate adeguatamente, non solo in ottica nostrana ma anche per le competizioni internazionali; perché no, non solo superare le qualificazioni dei Mondiali, ma ritornare alla gioia del 2006 nell alzare al cielo la coppa più scintillante del Mondo.

