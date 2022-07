Ssc Napoli e la fiera delle Vanità

Napoli capitale italiana della cinematografia futuristica. O no?

Il chissà sembra il vocabolo più napoletano di questo mercatino estivo. Se si trattasse di cinema diremmo che si tratta di un film girato per intero in interna. Zero riprese in esterna. Tutto fatto in casa e nel silenzio del condominio.

A rendere il tutto più cinematografico e ci si permetta la “deviazione”, più pagliaccesco che realmente comico, le voci di nomi a dir poco inappropriate. Dybala, Navas ed addirittura Ronaldo.

Il silenzio del Napoli e di un mercato, per tutti, particolarmente statico, ci impone di commentare voci di terzo o quarto ordine. Non esistiamo a definirle offensive per chi le mette in piazza ma ancor più per la tifoseria costretta ad ascoltarle. NAPOLI è pur sempre Napoli.

Va bene il pallone ma usiamolo bene.

Quella di Ronaldo ha poi del grottesco. Non ci sembra che a Napoli e dintorni ci sia una villa con garage che possa ospitare le sue macchine. Una trentina.

Ci dispiace caro CR7 a Napoli scarseggiano i posti auto. Si sa, a Napoli parcheggiare è un problema come lo è il traffico a Palermo.

Tra poche ore si va a Dimaro e l’unica certezza è che le stanze sono prenotate. Pare ci sia Spalletti, il presidente è negli States ed avremo convocato Ambrosino.

Chi si presenterà a Dimaro? Qualcuno prenderà il coraggio a due mani e darà forfait?

Mertens vivrà il suo primo ritiro da non napoletano?

Che bel film thriller. Bravo presidente gran bella trama ma siamo quasi al finale, come va a finire?

Niente da fare è un film che ci terrà legati alla poltrona fino alla fine, si fa per giocare, intendiamoci.

Dybala, Navas, Ronaldo, perché non fare un tentativo per Messi?

Meglio tornare a casa, meglio un buon film dai sapori reali.

Io speriamo che me la cavo.

