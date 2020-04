E’ diventato virale stamattina un video di un grosso squalo che nuotava nelle acque del porto di Pozzuoli. Nelle immagini il grosso pesce, che dovrebbe essere un longimanus, accompagnato da alcuni pesci “pulitori“, si muoveva accanto ad uno dei traghetti che tutti i giorni collegano il popoloso comune della provincia di Napoli con Ischia e Procida.L’avvistamento ha del sensazionale e segue quello dei delfini avvistati alla Gaiola pochi giorni fa. Inoltre sono tanti gli animali che, in epoca di lockdown dovuto all’epidemia di Coronavirus, si stanno riprendendo quello che l’uomo nei secoli gli ha tolto. Il web, come sempre più spesso accade, ha accolto anche con ironia il video. Infatti, come sottolineato anche dai marinai che hanno ripreso lo squalo, chi avrebbe il coraggio di farsi un bagno in delle acque in cui c’è un pesce del genere? Il longimano, anche se un po’ lento, è uno squalo aggressivo ed è un rischio anche per l’uomo. Più volte, infatti, sono stati segnalati attacchi nei confronti degli uomini.Dicevamo dell’ironia. I napoletani si sono scatenati sulla rete e alcuni, vista la particolare specie aggressiva e il tema del giorno sulla prossima estate se andremo a mare oppure no, hanno sentenziato: “L’ha messo De Luca per non farci andare a mare“. Alimentando ulteriormente i meme che girano su Whatsapp sul presidente della regione Campania che invita coi suoi modi tutti a restare in casa. fonte Il Riformista