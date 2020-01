SPORTITALIA – Il Napoli ha comprato Rrahmani: accordi formalizzati, arriva per 12 milioni più bonus!

Rrahmani e un calciatore del Napoli!.E quanto si legge in questo articolo pubblicato da Sportitalia .Tutto fatto per l’acquisto di Amir Rramani da parte del Napoli: il forte difensore vestirà la maglia azzurra a partire da luglio.Il Napoli ha completato l’operazione in entrata relativa ad Amir Rramani. Affare definito pochi minuti fa per luglio: secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, esperto di mercato della redazione di Sportitalia, nelle casse del Verona finiranno 12 milioni di euro più 2 di bonus. Aspettando Sofyan Amrabat e con la possibilità di coinvolgere anche Marash Kumbulla (che piace a tanti club, compresi Inter e Atalanta), il Napoli si regala il colpo Rrahmani, con il difensore kosovaro classe ’94 che resterà all’Hellas fino al termine della stagione.Stando a Sky Sport, proprio l’Inter rappresenta oggi la pista più “calda” per Kumbulla, che potrebbe così essere dirottato ai nerazzurri e non seguire i due compagni di squadra scaligeri che invece vestiranno la maglia del Napoli. Per bloccare definitivamente Kumbulla, il direttore Beppe Marotta ha un “asse nella manica”: potrebbe infatti dirottare subito il terzino Federico Dimarco all’Hellas, così da accontentare mister Ivan Juric, che ha chiesto un rinforzo in quella porzione di campo.