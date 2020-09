Sporting-Napoli, partita semplicemente a rischio

A differenza di quanto riportato da qualche organo di stampa italiano, la partita tra Sporting e Napoli valida per il trofeo “Cinco violinos” non è stata annullata.



Tre calciatori della squadra di Lisbona sono risultati positivi al Covid-19 sono già in isolamento e asintomatici.

Tutti i calciatori rimasti, così come la squadra tecnica e gli altri collaboratori, sono già stati nuovamente sottoposti a tampone, in attesa che i risultati siano trasmessi alla Direzione Generale della Sanità e al delegato regionale.

Questi enti decideranno se far disputare o meno la partita, il cui fischio d’inizio è previsto per le 19.30 locali, ovvero le 20.30 italiane.