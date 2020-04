Splendido gesto di Gattuso e Giuntoli che aiutano i dipendenti cassaintegrati del Napoli

L’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso e il direttore sportivo partenopeo Cristiano Giuntoli hanno deciso di rinunciare a una mensilità dello stipendio, che sarà versato ai trenta dipendenti del club di De Laurentiis che sono finiti in cassa integrazione. Un bel gesto quello del tecnico e dell’uomo mercato del Napoli.Anche il Napoli, nei giorni scorsi, ha annunciato di aver messo in cassa integrazione una parte dei suoi dipendenti. De Laurentiis ha seguito l’esempio di grandi società come Barcellona, Atletico Madrid, Bayern Monaco e Tottenham ed è stato imitato dalla Roma. Il tecnico dei partenopei Gennaro Gattuso e il d.s. Cristiano Giuntoli hanno detto di essere disposti a rinunciare a una mensilità del loro stipendio in favore dei dipendenti del club finiti in cassa integrazione.L’allenatore del Napoli e l’uomo mercato del club di De Laurentiis quando hanno saputo che circa trenta dipendenti della società, che si occupano della segreteria, del reparto amministrativo, e nell’elenco ci sono anche dei magazzinieri, hanno deciso di donare uno stipendio a testa ai cassaintegrati. La proposta ovviamente sarà accettata dal presidente De Laurentiis, che sarà anche orgoglioso del tecnico e del direttore sportivo, autori di un gesto molto nobile e fanno capire di essere ben integrati nel club.30 dipendenti del Napoli in cassa integrazione

Anche il calcio italiano ha problemi economici. Il Napoli ha deciso di mettere in cassa integrazione 30 dipendenti. Quella di De Laurentiis è stata la prima società della Serie A ad aver preso questa scelta. La proprietà ha deciso questa misura per i dipendenti che per tutto il mese di aprile saranno fermi e lo saranno anche in quello di maggio qualora fosse confermato il blocco del campionato. La società partenopea adesso dovrà cercare di trovare un accordo anche con i calciatori, che potrebbero ridursi gli stipendi, come hanno fatto anche quelli della Juventus. La trattativa non sarà semplice, non perché manca la sensibilità ai giocatori azzurri ma perché da mesi è sempre viva la questione delle ‘multe’ congelate da tempo.