Spinta, ritmo e cadenza. Il “Due con” di Spalletti

Il Napoli non ha la rosa più forte del campionato. Questo primato, è evidente, spetta ad Inter e Juventus. Gli organici nerazzurro e quello bianconero, sulla carta, sono decisamente superiori alla banda Spalletti. Lo sono per nomi, palmares e stipendi. Il Napoli 5.0 non ha in rosa nomi noti o campioni fatti ma è primo e largamente.

13 punti sono tanti.

Costituiscono un ottimo risultato per affacciarsi al momento Champions.

La cavalcata vincente del gruppo, tanti hanno così voluto intitolare, il cammino, fino a questo punto, del Napoli 2023. In effetti, non può essere diversamente. Qualcosa di “magico” deve aver preso residenza in quel di Castelvolturno. Un qualcosa di magico che somiglia tantissimo ad una comunione di intenti. Tutti a remare per lo stesso obiettivo, nella stessa direzione e soprattutto ad un ritmo incessante ma sostenibile.

Questo Napoli somiglia al due con dei fratelli Abbagnale e del regista Peppeniello Di Capua. Gli olimpionici di Stabia. Castellammare di Stabia.

Somiglia per quella sintonia, essenziale negli equipaggi olimpici. Non si può strappare, la gara è lunga ed estenuante. Chi ai primi 500 metri è primo, potrebbe crollare ai 700 e chi invece parte regolare, può, invece, finire in crescendo. Serve regolarità, conoscenza delle proprie forze e distribuire lo sforzo.

Il Napoli ha 13 punti di vantaggio. Rassicuranti ma non fanno una certezza. Serve ancora spingere e recuperare dallo sforzo. Serve intelligenza.

Lo spirito del gruppo, da più parti si è battezzato. Si lo è. Un gruppo solido sebbene giovane. Un ottimo mix. Chi è arrivato ha trovato accoglienza e chi c’era ha consentito l’inserimento.

È fatta? No, non ancora. Sono ancora tanti i punti da fare. L’Inter sembra aver ritrovato fiducia ma Spalletti ha dalla sua spinta, ritmo e cadenza.

