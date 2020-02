Spinelli verso la cessione del Livorno

Imprenditore ligure vuole uscire da club amaranto 21 anni dopo.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Dopo 21 anni al timone del Livorno calcio Aldo Spinelli sarebbe vicinissimo a cedere la società amaranto. Oggi pomeriggio a Genova, negli uffici del Gruppo Spinelli, come confermato dal sindaco di Livorno Luca Salvetti, che era presente all’incontro, è stato trovato l’accordo per la cessione del 100% delle quote del Livorno Calcio con Majd Yousif, presidente e ceo della Sharengo free mobility, multinazionale nel noleggio di auto elettriche. La parola passa ora alle procedure legali che nelle prossime ore porteranno alla formalizzazione dell’intesa. “E’ con grande soddisfazione – ha commentato Salvetti – che ho assistito alla conclusione dell’accordo che salvaguarda prima di ogni altra cosa il futuro del titolo sportivo di una squadra che è patrimonio della città di Livorno”.