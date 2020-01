Speriamo finalmente che il Presidente abbia capito

“Teatro è guardare vedendo”: così il Maestro Giorgio Albertazzi definiva l’immaginifica umanità che uno spettacolo teatrale riesce a trasmetterti.

Il calcio però è un’altra cosa sempre ed ovunque…forse a Napoli un pò di più.

Negli anni abbiamo assistito a dichiarazioni presidenziali ( mai condivise ovviamente) sulla futuribile trasformazione degli stadi in una sorta di teatri da massimo 20,000 posti.

Immaginate: tutti seduti, tutti in religioso silenzio a vedere la partita.

Abbiamo sempre ritenuto l’idea semplicemente inattuabile, quasi onirica.

Eppure la polemica riguardo il nuovo regolamento d’uso del San Paolo di ha fatto vivere questa situazione per circa due mesi.

Il San Paolo, pressochè semivuoto, è stato in totale silenzio durante tutte le partite degli azzurri …i “gruppi organizzati” hanno disertato le gare casalinghe.

Quindi è calato il silenzio, un silenzio davvero assordante.

Un teatro …dell’assurdo parafrasando Beckett.

Abbiamo scritto in queste settimane di un silenzio paradossale, innaturale, inaccettabile.

Vedere la partita in curva seduti e senza cantare ha duramente scalfito il sistema nervoso di noi tifosi abituati a scendere in campo con la voce e con il cuore.

Cinque partite senza tifosi e cinque sconfitte.

Sarà un caso?

Secondo Gattuso, Insigne e Di Lorenzo ( intervistati ieri sera) assolutamente no.

Ieri il San Paolo, arrabbiato e carico come non mai, è tornato a trascinare gli azzurri.

Ogni contrasto era un ruggito che ha spinto gli azzurri in campo oltre ogni sforzo, oltre ogni paura.

“Se il San Paolo fosse stato lo stesso delle ultime partite non avremmo vinto” : così il mister che ha anche spiegato come venire da avversario a Fuorigrotta non è mai facile e ti lascia sempre una sensazione molto bella.

Il calcio è una battaglia di muscoli, testa, sudore, cuore sempre ed ovunque…ma a Napoli di più.

Le curve azzurre sono famose ovunque e la nostra tifoseria è riconosciuta come una delle migliori in assoluto.

Pochi eguali nel mondo, nessuno in Italia.

A chi poteva venire la malsana idea quindi di uno stadio senza curve?

A chi poteva piacere l’idea di un mini impianto di lusso da 20,000 posti?

Ma davvero dopo quindici anni ancora chi di dovere non ha capito cosa è Napoli?

Ancora chi propugna queste “visioni” non ha capito che fortuna ha ad avere un’intera città dietro che vive per la sua squadra?

Tali affermazioni presidenziali ovviamente hanno avuto nel tempo anche l’appoggio di parte della stampa: pure farneticazioni.

Speriamo che la vittoria di ieri abbia per sempre, almeno a Napoli, chiuso un argomento che non meritava nemmeno di essere aperto.

Ci auguriamo che nella prossima stagione si creino coma a Roma o Bergamo delle zone dove sarà possibile far partire i cori che poi tutto lo stadio comincia ad intonare.

Poche chiacchiere…ieri c’è stato un ritorno al passato che sarà presente e futuro di questo club…per domenica ci siamo: facciamo trovare alla squadra “degli amici degli amici” l’ambiente che merita.

Siamo pronti!