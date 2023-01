Spalletti vs Allegri. Lo scontro delle Filosofie

Poche ore e sapremo. Poche ore ed i due allenatori più sarcastici del campionato italiano saranno uno contro l’altro. Il Maradona questa sera ospita qualcosa di particolarmente interessante. Un simposio filosofico su un prato verde. Non allievi in tunica bianca o in tenuta casual moderna ma calzoncini e calzerotti.

Un incontro filosofico su un campo di calcio.

La Ricerca del gioco totale di Spalletti ed il corto muso di Allegri.

Diversi modi non solo di far calcio ma anche di concepire una squadra, un atteggiamento ed un modo di proporre uno spettacolo.

Se è vero che i 3 punti valgono a prescindere dei gol fatti, è evidente la differenza di proposta che i due offrono. Toscani differenti. Per stile, sarcasmo e caratteristiche.

Il calcio resta uno spettacolo in cui conta soltanto vincere ma è pur vero che ci si “affilia” e ci si affeziona ad un progetto se questo affascina e diverte.

Spalletti ha impostato il suo Napoli su questo principio, Allegri costretto a vincere sempre e comunque, ha scelto uno show molto più registrato.

Il festival del 1-0 e poi chiusi a contenere.

Paga ma non entusiasma. Il calcio è pur sempre teatro.

A Napoli stasera va in onda un simposio. Allo stesso tavolo differenti modi e momenti della stessa volontà. Vincere.

Sebbene in modalità differenti, la fame di vittoria è la medesima.

Servirà grande attenzione. Grande equilibrio. Quando si affrontano Filosofi di così alto respiro, la bilancia può pendere impercettibilmente in ogni istante.

Incontro, scontro e studio.

A Napoli stasera i piani alti della filosofia calcistica italiana.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati