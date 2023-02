Spalletti, un uomo nuovo

Passo passo il campionato inizia a convincersi. A rassegnarsi, ironicamente, mi verrebbe da dire. A nessuno se non al Napoli conviene un campionato stracciato e chiuso a Marzo. Il campionato ed il calcio sono pur sempre un prodotto da vendere. Purtroppo o per fortuna, la serie A sta prendendo atto della situazione. 16 punti fino alle 9, dopo potrebbero essere 13. L’Inter dovrà vincere al Marassi per tenere il campionato un filo aperto. Il Napoli di Spalletti, dimostra la sua superiorità in campo e la politica del calcio italiano inizia ad organizzare l’idea di cucirgli lo scudetto sulla maglia. Il calcio è uno show, un film e se scopri come finisci già al primo tempo, diventa banale e poco attrattivo.

Il Napoli 5.0 sta svelando il finale. Non ha tempo per attendere i titoli di coda.

Spalletti ha fretta. È un uomo diverso. È migliorato. Maturato.

Anche rispetto allo scorso anno.

L’eterno secondo che assapora la vittoria. Il secondo che diventa primo. Fa paura vincere?

Non se ci si arriva per gradi. Non se hai spalle solide. Spalletti è migliorato tanto in questo aspetto. Ha smussato i suoi angoli, ha ammorbidito il carattere senza perderne la personalità.

Cosa ha trovato a Napoli che non ha visto a Roma o a Milano? Difficile da dire. Probabilmente sono venute a crearsi sintonie particolari. De Laurentiis ha scelto Spalletti, Spalletti ha accettato il Napoli e la città?

La città sta imparando ad amare un uomo “diverso”.

Un toscano che di ogni giorno un pizzico più napoletano.

