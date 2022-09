Spalletti sicuro, Il Cholito contro il Toro

Il Napoli giocherà contro il Torino sabato prossimo alle ore 15, Luciano Spalletti sta facendo la conta dei rientri dalle rispettive nazionali. Oggi è toccato a Zielinski e Lobotka, che sono già a Castel Volturno e si apprestano a partire titolari per la sfida contro i granata di Juric allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

Il tecnico di Certaldo ha le idee chiare per la formazione titolare che sfiderà i piemontesi, davanti mancherà come al solito Osimhen, pronto a rientrare per il 9 ottobre contro la Cremonese.

Al suo posto Spalletti non ha alcun dubbio sulla scelta, ha già in mente il centravanti che partirà titolare per sostituire il nigeriano. Contro il Torino ci sarà Giovanni Simeone prima punta nell’attacco titolare, due i motivi dietro la scelta dell’allenatore: il Cholito ha le caratteristiche giuste per mettere in difficoltà i granata che giocano uomo su uomo a tutto campo, con pressing asfissiante e poi anche perché è molto carico e lo ha dimostrato negli ultimi allenamenti settimanali.

Luciano Spalletti ha le idee chiarissime, la prima scelta di formazione è stata fatta, davanti non ci sarà Raspadori – di ritorno dal boom Nazionale – ma Giovanni Simeone, che si è allenato a Castel Volturno con Lucio, mentre gli altri erano in giro con le rispettive selezioni.

