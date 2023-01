Luciano Spalletti prima della conferenza stampa di Sampdoria-Napoli ha voluto ricordare Gianluca Vialli con un minuto di raccoglimento. Il tecnico dei Partenopei ha parlato dell’ex bomber dei blucerchiati con un ricordo personale, oltre a spendere parole di elogio:

“Ho un ricordo personale della stagione 1985/86, giocavo contro la Sampdoria di Vialli e Mancini in amichevole. Ricordo che in una situazione di gioco stavo correndo con lui e finii per cadere a terra. L’arbitro fischiò il fallo, ma mentre tornava indietro era lì ad aiutarmi ad alzarmi. Nonostante fosse così giovane si vedeva chiaramente come fosse un leader naturale con la capacità di non farlo pesare ai compagni”

Dopo l’aneddoto è arrivato l’elogio prima al calciatore…

“Una personalità carismatica all’avanguardia nel campo calcistico: ricordo il suo pressing alto nella Juventus. Un italiano che ha conquistato la Premier League, un giocatore di talento e un uomo di grande successo ed eleganza che andava oltre i tanti trofei vinti.”

Spalletti ha poi elogiato Vialli uomo, che ha continuato con la sua leadership e la sua professionalità ad avere successi dapprima come allenatore del Chelsea e poi da opinionista e front-man di SKY nel momento della nascita della tv satellitare che avrebbe soppiantato e fuso Tele+ e Stream:

“Uno delle prime grandi “seconde voci” in tv, ricordato da tutti per le sue competenze e il rispetto verso gli altri. Vialli ha dimostrato grandezza e generosità nel dare consigli a tutti durante l’ultimo Europeo nonostante la sua condizione fisica. Grazie Gianluca!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati