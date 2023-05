Spalletti parla del suo futuro: “Non ci sono problemi”

Il Napoli ha battuto la Fiorentina per 1-0 grazie al rigore realizzato da Osimhen. Per il calciatore nigeriano è il suo 23esimo gol in Serie A in questa stagione conditi anche da 5 assist. Ma la viola è stata sempre in partita con diverse occasioni soprattutto nel primo tempo, ma alla fine al Maradona è proseguita la festa dopo la conquista dello scudetto alla Dacia Arena. I cambi di Spalletti hanno dato un linfa vitale alla squadra, soprattutto con Lobotka: lo slovacco appena entrato si è procurato il rigore che poi Osimhen ha sbagliato. Una vittoria che avvina la quota 90 per il Napoli sempre più lanciato verso questo obiettivo.

Luciano Spalletti ha analizzato la vittoria del Napoli contro la Fiorentina, nel match valido per la 34esima giornata di Serie A, come ha riportato Il Corriere dello Sport: “Quando si parla di gruppo il contributo lo danno tutti è chiaro che se non li fai giocare non puoi averli sempre in condizione, però anche oggi hanno fatto una partita con passione e con il cuore in mano. Noi veniamo da due giorni che non abbiamo dormito, e vedere anche oggi come hanno lottato è sintomo di maturità. Qui tutti hanno contribuito a questa vittoria. Provo tanta gioia a vedere Napoli così, la conferma è quella di dare atti di felicità. Quando vedi affetto così forte diventa soddisfazione per aver contribuito per creare quest’atmosfera qui”. Il mister ha poi parlato del suo futuro: “Non ci sono problemi, nel senso che loro avevano questa opzione l’hanno esercitata io li ringrazio di avermi avvertito poi ci sarà tempo perché ci mancano diverse partite per terminare il campionato e viviamo nello stesso ambiente”.

