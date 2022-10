Spalletti, Ovvieta’ zero! In tre poco utilizzati

In tutte le squadre italiane, i calciatori forti giocano. Sembra una ovvietà, ma non lo è se si pensa a quanto sta accadendo a Napoli. Luciano Spalletti è costretto a utilizzare con il contagocce almeno tre calciatori fortissimi. Il riferimento è a Ostigard, Gaetano e Simeone. Il primo, ogni volta che è stato impiegato, ha fatto benissimo. In Champions League, contro i Rangers, la sua prestazione è stata sontuosa, arricchita anche da una bellissima rete.

Gianluca Gaetano, dopo l’esperienza a Cremona, è maturato tantissimo. Ha dimostrato di avere acquistato anche un grande personalità come si è visto nel match con la Roma. Entrato a freddo, con il punteggio fermo sullo 0-0, ha dimostrato carattere e ottime qualità tecniche.

Cosa dire infine di Giovanni Simeone? Ha la media di un gol ogni 62 minuti, ha bucato le reti avversarie in ben sei occasioni eppure nelle ultime tre gare prima della sfida ai Rangers non era sceso in campo. E dopo la doppietta rifilata agli scozzesi, nel match col Sassuolo, rischia seriamente di restare a guardare i compagni di squadra. Il “problema” di Spalletti è che certi calciatori hanno davanti a sé dei fenomeni…

